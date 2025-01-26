Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Adana Demirspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Olawoyin, Sowe ve Ghezzal golleriyle takımını öne taşırken, Adana Demirspor'dan Bünyamin ve Maestro'un golleri teselli olmaktan öteye gidemed.

26.01.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha Şahin, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 74 Jurecka)

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer - Abdulsamet Burak, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Maestro, Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (Dk. 90+1 Ozan Demirbağ)

GOLLER: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 46 Sowe, Dk. 69 Ghezzal, (Çakur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Papanikolaou, Aliqulov, Taha Şahin, Hojer (Çaykur Rizespor), Maestro, Semih Güler, Deniz Dönmezer (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

17'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in ceza sahası sol kanadından kale sahasına yerden gönderdiği topu Sowe ayağıyla ağlara gönderdi. Ağlara giden top VAR incelemesinin ardından önce gol değeri kazandı, ardından iptal edildi.

30'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Hojer'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Olawoyin'in sağına çekip kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

51'inci dakikada konu ekip farkı 1'e düşürdü. Adana Demirspor'da ceza sahası önünde Alioui'nin pasında topla buluşan Bünyamin'in kaleye gönderdiği şutta top ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Aliqulov'un pasında sol kanatta topla buluşan Akintola rakibini geçip ceza sahasına girerken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada penaltı kullanmak için topu başına geçen Ghezzal, ayağını içiyle kalenin sağ üst köşesine gönderdiği sert şutunda top ağlara gitti: 3-1.

78'inci dakikada Adana Demirspor, ceza sahası önü sağ kenarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Semih'in doğrudan kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Osman kontrol etti. Osman'ın pasında orta sahanın birkaç metre önünde topla buluşan Maestro'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 3-2.

90+3'üncü dakikada kaleci Deniz'in ceza sahası içerisinde Buljubasic'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Jurecka'nın, sağ direk dibine gönderdiği topu kaleci Deniz kurtardı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Rizespor, Rizespor, Maestro, Çaykur, Futbol, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:23:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.