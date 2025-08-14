Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda tedavisi devam eden Doğanay Avcı, takımdan ayrı koştu.

Yeşil-mavili takım yarın yapacağı antrenmanların ardından maç için Antalya'ya hareket edecek.