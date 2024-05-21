Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda oynacakları Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürdü. Rize ekibi antrenmana düz koşu ile başladı. Beşe iki pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile son buldu. Tedavileri devan eden Gökhan Akkan, Benhur Keser be Laine antrenmana katılmadı. - RİZE