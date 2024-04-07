Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da

Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.