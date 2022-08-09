Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi

09.08.2022 15:55
Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi

Çaykur Rizespor camiası, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla buluşup, kentte birliktelik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor camiası, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla buluşup, kentte birliktelik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, cumartesi günü ilk hafta maçında evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde bugün Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, il protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve  taraftar birliktelik yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Hep bir ağızdan atılan sloganlarla devam eden yürüyüş, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinin ardından meydanda tulum müziği eşliğinde oynanan horonla sona erdi.Tüm şehir halkı ile bütünleşerek tribünleri doldurmak istediklerini vurgulayan Başkan İbrahim Turgut, "Bugün burada en güzel örneğini yaşadık. İlk maç için başlattığımız bu yürüyüşümüzü şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Özellikle kadınları ve çocukları stada çekmek istiyoruz. Sportif başarı her zaman önceliğimiz, şampiyonluk yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Bunun için çalışmalarımızı bu şekilde dizayn ettik" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İbrahim Turgut, Rizespor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş