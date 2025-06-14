Çaykur Rizespor\'da başkanlığa İbrahim Turgut yeniden seçildi

Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel Kurulunda, İbrahim Turgut yeniden başkanlığa seçildi.

Turgut, Çaykur Rizespor Altyapı Sosyal Tesisleri'nde tek listenin yer aldığı 94. Olağan Genel Kurul'da, kullanılan oyların tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Genel kurula hitap eden Turgut, görev süresinin ilk yılında hak ettikleri Süper Lig'e yükseldiklerini belirterek, "Süper Lig'de geride kalan iki sezonda ise ligi ilk 10 içerisinde tamamladık. Elbette yeni dönemde hedeflerimizi de yenileyeceğiz. Yapacağımız kadro planlaması ve takviyelerle ligi çok daha iyi yerlerde bitirmenin mücadelesini vereceğiz." dedi.

Son dönemde birçok oyuncunun ülkelerinin milli takımlarına ilk kez davet edildiğini dile getiren Turgut, Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcunun aynı anda A Milli Takım formasını gururla taşıdığını, 2 oyuncunun da Genç Milli Takım'a davet edildiğini vurguladı.

Ekonomik anlamda kulübün, Süper Lig kulüpleri arasında ilk beşte yer aldığına işaret eden Turgut, geçmişe yönelik borçlarının olmadığının altını çizdi.

Elde edilen başarıların sadece bir yönetim başarısı olmadığına dikkati çeken Turgut, şunları kaydetti:

"Bu başarı Rize'ye gönül vermiş, kulübünü sahiplenen herkesin ortak eseridir. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile her geçen gün büyümeye, güçlenmeye devam edecektir. Bu vesileyle desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, futbol bilgisiyle, deneyimiyle, tecrübesiyle her zaman bize destek olan ve abilik yapan bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, camiamıza, taraftarımıza ve siz değerli kongre üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz."

Teknik direktör İlhan Palut'la görüşmeler devam ediyor

Başkan İbrahim Turgut, kongrenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rizespor'un birlik, beraberlik, samimiyet ve coşkunun yaşandığı yer olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemde bunu yaşadıklarını, gelecek dönemde de yaşamaya çalışacaklarını dile getiren Turgut, "Önümüzdeki süreçte de inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlü bir şekilde güçlendirerek, kenetlenerek Rize'mize, Rizespor'umuza elimizden gelen çabayı, hizmeti vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Turgut, Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'un görev süreciyle ilgili soru üzerine, "İlhan hocamız bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, ülkemizin değeri olan kıymetli bir hocamız. Görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah anlaşmaya varacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro çalışmalarına ilişkin de Turgut, "Çalışmaları teknik ekipteki arkadaşlar yürütecek. Gerekli yerlere takviyeleri inşallah yapacağız." dedi.