Çaykur Rizespor'da gündem teknik direktör

Altay mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar teknik adam sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor'da son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik adam arayışına girdi. Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Karadeniz ekibi, Pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını Altyapı Koordinatörü Fedayi Aksoy yönetiminde sürdürürken, İstanbul deplasmanına yeni teknik direktörü ile gitmek istiyor. Birçok isim üzerinde değerlendirme yapan yönetimin, bu noktada çalışmalarını hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör sorunun bugün çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi.