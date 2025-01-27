Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına salon çalışmasıyla başladı; oyuncular gruplara ayrıldı.

27.01.2025 16:43
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan Rizespor, iki gruba ayrıldı. Dün Adana Demirspor karşılaşmasında süre alan futbolcular, çalışmaya salonda devam ederken, grup çalışmasını ise sahada yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ikinci kısımda topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuru çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Tedavisi devam eden Eray Korkmaz, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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