Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi - Son Dakika
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Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi

11.07.2023 13:09

Geçen sezon 3.7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan ve Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçen milli stoper Samet Akaydin'a, Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor talip oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon renklerine bağladığı Samet Akaydin için Çaykur Rizespor devrede. Süper Lig'in yeni ekibi, sarı-lacivertlilerin milli stoperini kadrosuna katmak istiyor.

RİZE'NİN HEDEFİ SAMET

Fanatik'te yer alan habere göre; Transferde sessiz ilerleyen Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak istiyor.

REKOR KIRMIŞTI

Samet Akaydin, geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.7 milyon euroya transfer olarak Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olmuştu.

Bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'e Çaykur Rizespor talip oldu
YORUMLAR (1)
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Samet Akaydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi - Son Dakika
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