Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi

Fenerbahçe'nin geçen sezon renklerine bağladığı Samet Akaydin için Çaykur Rizespor devrede. Süper Lig'in yeni ekibi, sarı-lacivertlilerin milli stoperini kadrosuna katmak istiyor.

RİZE'NİN HEDEFİ SAMET

Fanatik'te yer alan habere göre; Transferde sessiz ilerleyen Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak istiyor.

REKOR KIRMIŞTI

Samet Akaydin, geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.7 milyon euroya transfer olarak Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olmuştu.