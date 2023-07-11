Fenerbahçe'nin geçen sezon renklerine bağladığı Samet Akaydin için Çaykur Rizespor devrede. Süper Lig'in yeni ekibi, sarı-lacivertlilerin milli stoperini kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Transferde sessiz ilerleyen Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i renklerine bağlamak istiyor.
Samet Akaydin, geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.7 milyon euroya transfer olarak Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olmuştu.
Son Dakika › Spor › Ödenen bonservis ücretiyle kulüp tarihine geçen Fenerbahçeli Samet Akaydin'a, Çaykur Rizespor'dan teklif geldi - Son Dakika