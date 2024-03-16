Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Bilecik'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup müsabakalarının bugün başlayacağını duyurdu. Müsabakalara 10 farklı şehirden 15 okuldan toplam 256 sporcu katılacak ve en iyi iki takım Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılma hakkı elde edecek. Tüm sporculara başarılar diliyor ve halkı müsabakalara davet ediyor.