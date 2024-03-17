Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK\'yı 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. İbrahim Olawoyin ve Altin Zeqiri'nin attığı gollerle Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

17.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Alexandru Maxim'in sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topun sahibi oldu.

54. dakikada topla buluşan Deian Sorescu'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

56. dakikada ceza sahası dışında topu önüne alan Monteiro'nun sert şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

64. dakikada korneri kullanan Casper Hojer'in ortasında Emirhan Topçu'nun kafasından seken top, Gaziantep FK oyuncusu Salem Mbakata'ya çarparak filelerle buluştu. 1-1

69. dakikada Çaykur Rizesporlu İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından vuruşunda seken topta Emirhan Topçu'nun rövaşatasını kaleci kurtardı. Topu almak için koşan Martin Minchev, kaleci Florin Nita'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jonjo Shelvey meşini yuvarlağı auta attı.

84. dakikada Altin Zeqiri'nin kornerden yaptığı ortasını kafayla karşılayan İbrahim Olawoyin'in vuruşu ile top filelerle buluştu. 2-1

90+6. dakikada Gökhan Akkan'ın degajıyla topu önüne alan Altin Zeqiri, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Khusniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Jonjo Shelvey, Muammer Sarıkaya (Adolfo Gaich dk. 58), İbrahim Olawoyin, David Akintola, Gustavo Sauer (Altin Zeqiri dk. 46), Martin Minchev (Attila Mocsi dk. 90)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Oumar Diouf, Mame Mor Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem Mbakata, Djilobodji (Aliou Badji dk. 88), Nicolas Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim (Lazar Markovic dk. 88), Ogün Özçiçek (Furkan Soyalp dk. 76), Jamiro Monteiro (Marko Jevtovic dk. 82), Deian Sorescu (Max Gradel dk. 82), Denis Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Salem Mbakata (dk. 64 K.K.), İbrahim Olawoyin (dk. 84), Altin Zeqiri (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor) Deian Sorescu (dk. 54) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Casper Hojer (Çaykur Rizespor) Salem Mbakata, Alexandru Maxim (Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İHA

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