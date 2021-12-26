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Çaykur Rizespor -Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika

Çaykur Rizespor -Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1

26.12.2021 15:33
Çaykur Rizespor -Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen (Dk.66 Emirhan), Cemali (Dk.78 Alberk), Yasin (Dk.46 Deniz), Dokovic (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen (Dk.66 Emirhan), Cemali (Dk.78 Alberk), Yasin (Dk.46 Deniz), Dokovic (Dk.90+2 Eren), Boldrin, Sabo, Umar, PohjanpaloGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay, Halil İbrahim, Toşca, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Furkan(Dk.64 Merkel), Doğan, Maxim (Dk.89 Oğuz), Figueiredo (Dk.72 Dicko), MuhammetGOL: Penaltı Dk.44 Maxim (Gaziantep Futbol Kulübü)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi.15'inci dakikada Boldrin sağ kanattan aldığı topla iki kişiyi geçtikten sonra ceza alanına girmeden sert vurdu. Top kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.25'inci dakikada Gaziantep atağında sol kanattan gelen Halil İbrahim'in ceza alanına yerden gönderdiği topa Furkan sert vurdu. Top kaleci Tarık'ın kucağına gitti.33'üncü dakikada Sabo'nun pası ile sol kanattan içeri giren Umar, topu kale önünde ki Pohjanpalo'ya gönderdi. Pohjanpalo2nun geri topunda Boldrin penaltı noktasının hemen yanından kaleye vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.44'üncü dakikada Gaziantep'in Kitsiou ile kullandığı uzun taç atışında ön direkte ki Cemali'nin kafasından seken topa, ceza alanı içerisinde hamle yapmak isteyen Figueiredo, havadayken Selim tarafından yapılan müdahale ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi, topun başına geçen Maxi, yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-145+1'inci dakikada sol çaprazdan içeri giren Umar, kalesini terk eden Günay ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem köşe atışını gösterdi, Boldrin'in kullandığı köşe atışında ceza alanı içerisinde Pohjanpalo yakın mesafeden vurdu. Savunma son anda topu kornere çeldi.45+4' Rizespor yarı alanından Selim'in rakip alana gönderdiği topa Umar koştu, kaleci Günay ceza alanı dışında kafa ile topu uzaklaştırdı. Boldrin önüne düşen topa bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.56'ncı dakikada Boldrin'in sağ kanattan verdiği topla Gökhan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun yerden gönderdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sabo sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.74'üncü dakikada gelişen Rizespor atağında ceza alanı dışından Umar sert vurdu. Kaleci son anda topu kornere çeldi.81'inci dakikada Çaykur Rizespor ceza alanı içerisinde Sabo'nun Kitsiou'ya kaptırdığı topa, bu futbolcu sert vurdu. Top üst direğin içine çarparak kale çizgisine düştü. Kaleci Tarık topa sahip oldu.89'uncu dakikada Maxim'in pasıyla ceza alanı yayında topu alan Dicko sert vurdu, top kaleci Tarık'ta kaldı.

Mücadele Gaziantep Futbol Kulübü'nün penaltından kazandığı golle  1-0  sona erdi.


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Cüneyt Çakır, Gaziantep, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor -Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor -Gaziantep Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika
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