Üye Girişi
Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı

03.02.2022 15:35

- Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı Gedson Fernandes: "Elimden geleni yapacağım" Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile resmi sözleşme imzaladı.

- Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı

Gedson Fernandes: "Elimden geleni yapacağım"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile resmi sözleşme imzaladı. Fernandes, Çaykur Rizespor'a katkı vermek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için İstanbul'da imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i büyük fedakarlıklarla kadrolarına kattıklarını ifade ederek, "Rizespor'a katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu transferde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Rizespor'da mutlu olursa kalabilir"

Başkan Kıran, futbolcunun gelecek sezonda da Rizespor'da kalıp kalmayacağı yönünde gelen soruya, "Bunu o gün konuşacağız. Ceyhun Bey ile de konuştum. Her şey olabilir. Rizespor'da mutlu olursa neden kalmasın, kalabilir. Beşiktaş'a gidebilir. Şu an bonservisinin yüzde yüzü Beşiktaş kulübünde. Temmuz itibariyle Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satışında Benfica'nın yüzde 50 alacağı var. Bir dahaki satışta Beşiktaş Benfica'ya yüzde 50 ödeme yapacak" yanıtını verdi.

"Hamza hoca kendisinden en iyi şekilde yararlanacaktır"

Tahir Kıran, Gedson Fernandes'in maç eksiğini teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile birlikte kapatacağını ifade ederek, "Önümüzde 15 maç var. Tabii suyunu çıkaracağız. En kısa zamanda takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibariyle açığı çabuk kapatacağına inanıyorum. Hamza hocanın talebesi. Hoca kendisinden en iyi şekilde yaralanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gedson Fernandes: "Elimden geleni yapacağım"

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise Rizespor'da elinden geleni yapacağını vurgulayarak, "Her anımı değerlendirip takıma yardımcı olmak isteyeceğim. Her anımda kendimi ileri götürebileceğimi düşünüyorum. Taraftar takıma sonuna kadar güvensin. Takımdaki her birey en iyisini yapıp takımı iyi yere götürecektir. Bize inansınlar, bizi desteklesinler" ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı

YORUMLAR
500

Gedson Fernandes, İstanbul, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement