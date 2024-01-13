Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Marin Minchev'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev topu kurtardı.
21. dakikada topla ilerleyen Adolfo Gaich'in ceza sahası içine kadar sokulup yaptığı vuruşunda savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.
26. dakikada sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
31. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında göğsüyle topu önüne alan Akintola'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
37. dakikada sol çaprazdan Casper Hojer'in ortasında Adalfo Gaic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Benhur Keser, Adolfo Gaich, Martin Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi
Teknik Direktör: İlhan Palut
Adana Demirspor: Şahruddin Muhammedaliyev, Abdurrahim Dursun, Pape Cisse, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Andrew Gravillon, Edouard Michut, Babajide Akintola, Benjamin Stambouli, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba
Yedekler: Vedat Karakuş, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Arber Zeneli, Dorukhan Toköz, Nani, Yusuf Barasi
Teknik Sorumlu: Serkan Damla - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika