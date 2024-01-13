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Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u evinde konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
13.01.2024 - 20:03,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Marin Minchev'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev topu kurtardı.

21. dakikada topla ilerleyen Adolfo Gaich'in ceza sahası içine kadar sokulup yaptığı vuruşunda savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

26. dakikada sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında göğsüyle topu önüne alan Akintola'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

37. dakikada sol çaprazdan Casper Hojer'in ortasında Adalfo Gaic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Benhur Keser, Adolfo Gaich, Martin Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Şahruddin Muhammedaliyev, Abdurrahim Dursun, Pape Cisse, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Andrew Gravillon, Edouard Michut, Babajide Akintola, Benjamin Stambouli, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Mustafa Kapı, Arber Zeneli, Dorukhan Toköz, Nani, Yusuf Barasi

Teknik Sorumlu: Serkan Damla - RİZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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