Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

11.04.2022 21:12
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını başladı. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, çift kale yapılan maç ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Carlos Ponck, Yusuf Sarı fizyoterapistle beraber çalışırken, Sebastian Holmen ile Gökhan Akkan ise antrenmana katılmadı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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