Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

05.04.2022 17:46
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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