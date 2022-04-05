Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.