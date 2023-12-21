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Çaykur Rizespor Pendikspor'u 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Pendikspor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor, Pendikspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. İlhan Palut ve Ivo Vieira basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, iç sahada kazanmak istediklerini belirtirken, Vieira ise erken yedikleri goller sonrası oyundan düştüklerini ifade etti.

Çaykur Rizespor Pendikspor\'u 5-1 mağlup etti
21.12.2023 - 20:16,
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Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Pendikspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: İÇ SAHADA KAZANMAK İSTİYORDUK

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, yakaladıkları ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyleyerek, "Maç öncesi puansal anlamda iyi bir periyot yakalamıştık. Bunu sürdürüp, İç sahada kazanmak istiyorduk. Maç öncesi Pendikspor'un özellikle geçişlerde tehlikeli bir takım olduğunu ve çok dikkat etmemiz gerektiğini de konuşmuştuk. Nitekim maçın hemen başlarında kaybettiğimiz bir top sonrası gol yedik. Aslında rakip takım adına beklediğimiz bir pozisyondu ama top kaybı biraz beklemediğimiz bölgede oldu. Daha sonra bizim için maç daha tehlikeli bir hal aldı. Çünkü kendi sahamızda yenik duruma düştük. Zaten iyi bir geçiş takımı olan rakibimizin de etkili olabileceği alanlar oluşabilirdi. Ama beraberliği çok çabuk yakalamamız, maçı dengede götürmemiz adına son derece kritikti. Daha sonra oyunun genel hakimi olduk. İlk yarının sonlarında bulduğumuz 2 gol bizi skor manasında devre arasına nefes alarak götürdü. İkinci yarıda mücadele etmeliyiz, rakibi oyuna ortak etmemeliyiz, coşkuyu korumalıyız adına oyuncularımla konuştum. İkinci yarıda hemen 2 gol daha bulduk. Rakip on kişi kalınca düşük bir tempoda biten bir karşılaşma oldu. Genel manada bizim için özellikle rakip on kişi kalana kadar istediklerimizi yapabildiğimiz bir oyundu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pendikspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

IVO VIEIRA: BİZ KAYBETTİK, EV SAHİBİ TAKIM KAZANDI

Erken yedikleri goller sonrası oyundan düştüklerini dile getiren Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Rizespor 5-1'lik güzel bir skorla maçı kazandı. Biz oyunda doğru strateji ile başlayıp, golü bulduk. Ardından defanslarla hiç beklemediğimiz hatalar yüzünden peş peşe 2 tane gol yedik. Bu durum bizi oyundan düşürdü. Ardında Rizespor üstünlüğü ele geçirdi. Sonuç olarak biz kaybettik, ev sahibi takım kazandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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