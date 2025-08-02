Çaykur Rizespor Sagnan'ı Kiraladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Sagnan'ı Kiraladı

Çaykur Rizespor Sagnan\'ı Kiraladı
02.08.2025 22:00
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Çaykur Rizespor, Montpellier'den Modibo Sagnan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

ÇAYKUR Rizespor, Montpellier'den Malili oyuncu Modibo Sagnan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yeşil-mavililer, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu Sagnan'ı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayarak, kadrosuna kattı. Sagnan, Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan 26 yaşındaki oyuncunun sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Sagnan'ı Kiraladı - Son Dakika

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