Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Galibiyete hasret kalan Kayserispor, Rize deplasmanından da istediğini alamadı. Karadeniz ekibi, sahasında Hikmet Karaman'ın öğrencilerini 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla son sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
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