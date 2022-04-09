Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı

09.04.2022 18:12
Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı

Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Böylece hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması durumunda 2. sırayı sarı-lacivertlilere kaptıracak.

Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi, 2-1'lik skorla kazandı.

KONYASPOR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi. Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.

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Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yarın oynanacak Galatasaray derbisini kazanması durumunda 2. sırayı sarı-lacivertlilere kaptıracak.

Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı - Son Dakika
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