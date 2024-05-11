Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 8. sırada yer alıyor. Sakatlıkları devam eden Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak. Diğer oyuncuların durumu ise maç saatinde belli olacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 5-1 kazanmıştı.

11.05.2024 13:05
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Rize temsilcisi, 49 puanla averajla 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığın ardından tedavilerine devam edilen Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak.

Tedavileri süren kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Casper Hojer ve Mithat Pala'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi, Çaykur Rizespor 5-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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