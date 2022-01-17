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Hamza Hamzaoğlu: "2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız"

17.01.2022 18:26

- Hamza Hamzaoğlu: "2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız" Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeden başladığı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Hamza Hamzaoğlu: "2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız"

RİZE - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeden başladığı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Geride bıraktığımız 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız" dedi.

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Antalyaspor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor maçından iyi bir sonuç alarak lige devam etmek istediklerini dile getirerek, "Bütün oyuncularımız hep beraber hazır olmak zorundaydık. Bizler bu tür şeylere hazırlıklı olmalıydık. Ama maalesef bu iki maçta istediğimiz gibi başlayamadık. Şimdi kısa sürede oynayacağımız Antalyaspor maçı var. 3 gün sonra Hatay maçı var. Geride bıraktığımız 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Bir gerçek var ki transfer dönemine girdik. Kolay da değil, süregelen maç periyodunda aynı oyunculara yük bindi. Tabii bu transfer sürecinde de ister istemez oynamayan oyuncular oldu. Belki gitsek başka bir yerde oynarsam daha iyi olur mu diye düşünenler oluyor. Biz bazen başka şeylere odaklanıyoruz. O da bizim konsantrasyonumuzu etkiliyor. Kolay değil. Transfer yapmakta da zorlanıyoruz bir de böyle gerçek var. Bunların hepsi üst üste gelince bu tür sonuçlar ve oyunlar kendini gösteriyor. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır, benim en mutlu olduğum gün transferin son günüdür. Bittikten sonra biz takımımızı biliriz, takımımız bizi bilir. Ondan sonra kolları sıvayıp ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Mümkün olduğunca bu süreci iyi bir şekilde geçmek zorundayız. Onun için hepimiz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız
Hamza Hamzaoğlu: 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız
Hamza Hamzaoğlu: 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız
Hamza Hamzaoğlu: 2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: '2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: "2 maçta alamadığımız sonuçları bu maçlarda almak zorundayız" - Son Dakika
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