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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Milli takımda bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Olawoyin ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
23.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 19:50
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Olawoyin çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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