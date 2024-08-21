Çaykur Rizespor'un David Akintola: Fenerbahçe maçını kazanmaya odaklandık

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu David Akintola, karşılaşmayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Akintola, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, 25 Ağustos Pazar günü Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu ifade eden Akintola, "Biz de lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yeşil beyazlı takımın güçlendiğini vurgulayan Akintola, "Harika işler yapıyoruz. Kaybetmeyi ya da beraberliği düşünmüyoruz, Fenerbahçe maçından üç puan almaya odaklandık." diye konuştu.

Fenerbahçe karşılaşmasında taraftara iyi futbol izletmek istediklerini dile getiren Akintola, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezonun başından beri iyi futbol oynuyoruz. Devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız gayet iyi, yeni oyuncular da geldi. Takıma katkıda bulunuyorlar. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum. Ben her şeyimi vermek için hazırım. Hocamız da bana güveniyor, destek veriyor. Lig zorlu bir maraton. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sadece kazanmak istemiyoruz, aynı zamanda iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz."