Benhur Keser: "Haftalık yaşayamayız" - Son Dakika
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Benhur Keser: "Haftalık yaşayamayız"

29.08.2022 19:08
Benhur Keser: "Haftalık yaşayamayız"

Çaykur Rizespor'un yeni sol kanat oyuncusu Benhur Keser, "İlk 2 haftayı unuttuk, önümüzde Malatya maçı var. Haftalık yaşayamayız" dedi.

Çaykur Rizespor'un yeni sol kanat oyuncusu Benhur Keser, "İlk 2 haftayı unuttuk, önümüzde Malatya maçı var. Haftalık yaşayamayız" dedi.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sol kanat oyuncusu Benhur Keser, "Lig daha yeni başladı. İlk maçta evimizde oynadığımız Ankara Keçiörengücü maçında tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Belki savunma da belki hücumda sahaya yansıtamadık ama mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdik. Denizlispor deplasmanında ise istediklerimizi yüzde yetmiş sahaya yansıttık, gol pozisyonlarına da girdik. Ancak değerlendiremedik. Deplasmanlarda gol yollarındaki etkinliğinizi artırıp gol fırsatlarını değerlendirmemiz gerekir. Lig yeni başladı, iyi bir takımız, mücadele eden, sistemi olan bir takımız. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Takımımız sıfırdan kurulan bir takım. Ne kadar mücadele etseniz bazen sahaya yansıtamıyorsunuz. Ama bu yansıtmayacağımız anlamına da gelmez. Daha çok gayret göstermeliyiz. Eksiklerimizi analizlerde hocalar bize gösteriyor. Biz de ona göre eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Ben henüz istediğim seviyede değilim, haftalar devam ettikçe daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un zor bir deplasman olacağını söyleyen Keser, "İlk 2 haftayı unuttuk, önümüzde Malatya maçı var. Haftalık yaşayamayız. Önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekir. Malatya deplasmanı da zor bir deplasman olacak. Transfer tahtası kapalı ama genç ve koşan bir takım. Bize de orada farklı bir baskıyla oynayacaklar. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan 3 puanla dönmemiz lazım" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benhur Keser: 'Haftalık yaşayamayız' - Son Dakika

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