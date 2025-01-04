Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Beraber Kaldı

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SÜPER Lig'in 18'inci hafta karşılaşasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta maçı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanmayı hak eden taraf olduklarını söyleyerek, "Yüksek tempoda oynamamız gerekiyordu. Çünkü Beşiktaş takımı ofansif manada yüksek tempo oynayan takımlara karşı bazen sıkıntı yaşıyordu. Dikkat etmemiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın ofansta tempoyu bir anda değiştiren oyuncularına dikkat etmemiz ve basit top kaybı yaparak rakibe hızlı geçiş şansı vermememiz gerekiyordu. Süper Lig'de görmeye alışık olmadığımız bir tempo, atak ve bir pozisyon yoğunluğu takımım adına sahadaydı. Bu süreci maalesef sadece bir golle taçlandırabildik. 40-45 dakika arası Beşiktaş'ın iki tane tehlikeli bölgeden frikikleri oldu. Kaptırdığımız top sonrasında da çabuk geçişle silahlarını kullandılar ve beraberliği yakaladılar. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra tekrar ataklarımızı yoğunlaştırdık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef ikinci golü atamadık. Son dakika bir fırsatımız yine oldu. O da tahmin ediyorum ince bir ofsaytta takıldı ve 1-1 berabere kaldık. Sahaya ortaya konan oyun ve alınan skor oranlamasına baktığınız zaman biz de hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Çünkü kazanmayı biz bence hak etmiştik. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten seyircilerimiz çok büyük destek verdiler. Onlar evlerine bir galibiyetle alarak göndermek isterdik. Maalesef bunu başaramadık. Beşiktaş takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

'ENTERASAN POZİSYONLAR BİZİ BULUYOR'

Ofsayttan iptal edilen golle ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli Teknik Direktör Palut, "Herkes için kullanılan bir teknoloji. Enteresan pozisyonlar bizi buluyor. Özellikle ofsayttan iptal edilen goller genelde bizi buluyor. Ben buna saygı duymak zorundayım. Güven noktasında içimiz huzurlu mu? Hayır. Mustafa bey de çok hızlı karar verdi. VAR koltuğunda harcanmaması gereken Türk futbolunun güzide bir değeri. Onu sahada yağmurda, çamurda risk alırken ve bayrak kaldırırken görmek istiyoruz. Tez zamanda bu değerden faydalanmamız lazım. Elimizde böyle bir hakem var. Yabancı hakemleri konuşuyoruz. Mustafa beye kariyeri için bence güzel bir adım oldu. Onu sahalarda görmek istiyoruz" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ OYUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİK'

Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta ise "Çok fazla pozisyon verdik. Bu pozisyonların bir çoğunu kaptırdığımız basit toplarla verdik. İstediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik maalesef. Böyle bir akşam oldu "ifadelerini kullandı.