Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Casper Hojer'in ortasında Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
23. dakikada İbrahim Olawoyin'in ceza sahasının dışının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Andreas topa sahip oldu.
38. dakikada Haris Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya, Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Adolfo Gaich
Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Dal Varesanovic, Gustavo, Azubuike Okechukwu, Mithat Pala, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ben Quanes, Sadık Çiftpınar, Jackson Porozo, Gökhan Gül, Julien Ngoy, Aytaç Kara, Loret Sadiku, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kenneth Omeruo, Taylan Utku Aydın, Trazie Thomas Zai, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Oğulcan Çağlayan, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kartlar: Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor), Ben Quanes (Kasımpaşa) - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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