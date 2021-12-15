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Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

15.12.2021 12:28
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, maçı kazanmaları halinde kendilerine olan güvenin artacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, maçı kazanmaları halinde kendilerine olan güvenin artacağını söyledi.

Brezilyalı oyuncu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman kulübe fayda sağlamak için çalıştığını, hocanın isteklerini düşünerek performansını sahaya yansıttığını belirtti.

Sezona çok kötü başladıklarının altını çizen Baiano, "Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Futbolda asla vazgeçemezsiniz. Umudunuzu kaybedemezsiniz. Umudumuzu kaybetmedik. Çok iyi bir oyuncu grubu ve hocamız var. Birlikte bu kötü durumdan kurtulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kulübe hizmet vermek için çalıştığına dikkati çeken Bainao, "Sözleşmemin karşılığı hizmet vermeye çalışıyorum. Dört hoca ile çalıştım. Sağ olsun hepsi beni her zaman oynattı. Ben takım dışında kalmayı sevmeyen, çalışmayı seven bir oyuncuyum. Çalışmamı değerlendirerek oynatıyorlar. Hocalarımın taktiri çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının çok zor ve değerli olduğunun altını çizen Baiano, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz konumda her galibiyete, her puana, her şeye ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yapmalı, puan ve puanlar almalıyız. İyi bir oyuncu grubumuz var. İyi bir hocamız var ve bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki maçta kim oynarsa oynasın, çok büyük fedakarlık yaparak galip geleceğimize inanıyorum."

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.

Rize temsilcisi, ilk 20 dakikanın ardından çalışmayı basına kapalı sürdürdü.

Öte yandan idman öncesi Çay İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, futbolculara kendi çizdiği resimleri hediye etti.

Hamza Hamzaoğlu, bir süre öğrencilerle top oynadı.

Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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