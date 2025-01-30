ÇBK Mersin, Ahmet Kandemir ile Anlaştı

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, Başantrenör Ahmet Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Mersin ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Organizasyonumuz, daha önce Beşiktaş ve Karşıyaka gibi önemli camiaların başantrenörlüğünü yapan ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştıran tecrübeli başantrenör Ahmet Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yeni Başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - MERSİN