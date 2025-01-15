ÇBK Mersin, Avenida'yı Farklı Geçti - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Avenida'yı Farklı Geçti

ÇBK Mersin, Avenida\'yı Farklı Geçti

ÇBK Mersin, Euroleague'de Avenida'yı 79-62 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

15.01.2025 21:12
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FIBA Kadınlar Euroleague ikinci etap 4. haftasında, ÇBK Mersin sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Veronika Obertova (Slovakya), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

ÇBK Mersin: Rupert 34, Anderson 12, Carleton 7, Fauthoux 3, Howard 8, Araujo 5, Pelin Derya Bilgiç 6, Sinem Ataş 4, Asena Yalçın

Avenida: Collado 12, Carrion 9, Carter 4, Kone 12, Delaere, Aragones 8, Jespersen 5, Fasoula 10, Jankovic 2

1. Periyot: 30-15 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 48-31 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 64-51 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Avenida'yı Farklı Geçti - Son Dakika

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