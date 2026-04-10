ÇBK Mersin Avrupa Kupası'nı Kazandı

10.04.2026 11:34
ÇİMSA ÇBK Mersin, rövanşta kaybetmesine rağmen Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Tarih yazdı.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/YAKUP SAĞLAM - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin, kupa hedefini gerçekleştirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden Mersin ekibi, bu yıl da katıldığı turnuvada istediği sonuçları elde edemeyince yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

Avrupa Kupası'nın eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Mersin ekibi, finalde karşılaştığı Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini ilk maçta 85-80 yendi.

Rövanşta konuk ettiği Athinaikos Qualco karşısına ilk maçın avantajıyla çıkan ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı olan Mersin ekibi, kente kupa getirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

"Hedefimizle bitirdik"

Başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, kupanın final etabında ciddi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Finalde başarıya ulaştıklarını anlatan Memnun, "Kazandığımız için, oyuncular ve kulüp için çok mutluyum. Mersin'de kadın basketbolu için büyük emekler var. Kendi adıma da mutluyum, bir Avrupa Kupası kazandık." diye konuştu.

Memnun, muhteşem bir atmosferde kupaya ulaştıklarını belirtti.

Kupayı almanın sevincini yaşadıklarını aktaran Memnun, şunları kaydetti:

"Bu ateş büyüyerek devam edecek. Çok şükür hedefimizle bitirdik ve bu kupa bize, ÇBK Mersin'e, Mersin halkına yakıştı. Bu takım çok seviliyor. Şimdi tadını çıkarıp eğlenme zamanı. Bundan sonra önümüze bakacağız. Yıllardır basketbolun içerisindeyim. Anadolu'dan bir takımın bu kupayı kazanmış olması çok önemli. Bu bayrağı taşımak isteyen Anadolu kulüpleri için büyük bir motivasyon olacağını düşünüyorum. Bunun kadın basketboluna ve Anadolu'ya katkı yapacağını düşünüyorum."

Asena Yalçın: "Basketbol hayatımı kupayla kapatıyorum"

Takım kaptanı Asena Yalçın, elde ettikleri başarıdan dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Asena, "Bu şampiyonluğu hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Asena, aldıkları kupanın kulübün geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu benim son maçımdı, kupamdı. Çünkü önümüzdeki sene basketbol oynamayacağım. O yüzden ayrıca bir gururluyum. Çok güzel bir kapanış oldu. İlk kupamı burada almıştım. Basketbol hayatımı kupayla kapatıyorum. Gururluyum, iyi ki burası var."

Kaynak: AA

