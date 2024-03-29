ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA\'yı yenerek finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Seride 2-0 öne geçen ÇBK Mersin, finale yükseldi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5
Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5, Ceonker 6
1. Periyot: 24-17 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 54-34 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 74-43 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.
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