ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi

ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA\'yı yenerek finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı 91-64 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

29.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Seride 2-0 öne geçen ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5, Ceonker 6

1. Periyot: 24-17 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 54-34 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 74-43 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ali Koç: Trabzonspor maçı bardağı taşıran damla oldu
    16:52 Ali Koç: Trabzonspor maçı bardağı taşıran damla oldu

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının sadece bir neden olmadığını belirterek, olayın bardağı taşıran damla olduğunu söyledi. Koç, Trabzon'daki olayın organize ve belli bir amaçla gerçekleştirildiğini ifade etti.

  • ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı mağlup ederek finale yükseldi
    16:39 ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı mağlup ederek finale yükseldi

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi. Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi İlkokul Futbol Şenliği Sona Erdi
    16:33 Bursa Büyükşehir Belediyesi İlkokul Futbol Şenliği Sona Erdi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri'nde ilkokul futbol şenliği sona erdi. Üç merkez ilçeden 107 takım 1287 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

  • Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
    16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek

    Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği başkanlık görevinden istifa eden Ali Koç'un görevine devam edeceğini açıkladı. Ali Koç'un görevinin devamı için bazı kulüplere ulaşılamadığını dile getiren Yıldırım, "Ali Bey'in devamı için Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı" dedi.

  • Corendon Alanyaspor Futbolcuları Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu
    16:20 Corendon Alanyaspor Futbolcuları Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde Öğrencilerle Buluştu

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un bazı futbolcuları, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve onlarla söyleşi yaparak tavsiyelerde bulundu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

  • Van'da 8 Kulvarlı Atletizm Pisti Hizmete Açıldı
    16:11 Van'da 8 Kulvarlı Atletizm Pisti Hizmete Açıldı

    Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan 8 kulvarlı atletizm pisti törenle hizmete açıldı. Pistte birçok spor alanı ve 1000 kişilik tribün bulunuyor. Gençlerin spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.

  • Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 Sezonu Play-off Maç Programı Belli Oldu
    16:03 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 Sezonu Play-off Maç Programı Belli Oldu

    Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı açıklandı. İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maç programı ve statü hakkında detaylı bilgiler haberde yer alıyor.

  • Terme'de Termespor Sosyal Tesisleri Açıldı
    15:58 Terme'de Termespor Sosyal Tesisleri Açıldı

    Samsun'un Terme ilçesinde Termespor Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yatırımlarıyla hayata geçen tesislere, Termespor'un efsane başkanı Hüseyin Kambur'un ismi verildi. Ayrıca Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi'nin tanıtım programı da yapıldı.


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:43 Ramazan Hoca’nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi Ramazan Hoca'nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 17:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı yenerek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement