ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA\'yı yenerek finale yükseldi

Ali Koç: Trabzonspor maçı bardağı taşıran damla oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının sadece bir neden olmadığını belirterek, olayın bardağı taşıran damla olduğunu söyledi. Koç, Trabzon'daki olayın organize ve belli bir amaçla gerçekleştirildiğini ifade etti.