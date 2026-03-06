ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı Yendi!

ÇBK Mersin, Beşiktaş\'ı Yendi!
06.03.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇBK Mersin, Kadınlar Süper Lig play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 91-83 mağlup etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam

ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6, Allen 13, Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Yahupova 9,

BEŞİKTAŞ: Pelin Bilgiç 14, Fasula 11, Ashaki 15, Whitcomb 8, Meltem Yıldızhan 7, Toure 6, Gülşah Duman 3, İdil Saçalır 6, İlayda Güner 3, Özge Özışık 2, Okonkwo 8

1'İNCİ PERİYOT: 24-30

DEVRE: 51-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-59

Basketbol Kadınlar Süper Lig'i play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Karşılaşmayı 91-83'lük skorla kazanan ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: DHA

İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal, Sinem Ataş, Beşiktaş, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.