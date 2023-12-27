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ÇBK Mersin, Ceyhun Yıldızoğlu'nu başantrenör olarak atadı - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Ceyhun Yıldızoğlu'nu başantrenör olarak atadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, başantrenörlük görevi için Ceyhun Yıldızoğlu ile anlaşmaya vardı. Yıldızoğlu, daha önce de Mersin ekibini çalıştırmıştı.

ÇBK Mersin, Ceyhun Yıldızoğlu\'nu başantrenör olarak atadı
27.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olcay Orak'ın ardından boşalan başantrenör görevi için Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Organizasyonumuz, antrenörlük görevi için daha önceden de kulübümüzde görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'evine tekrar hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Süper Lig'in 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mersin ekibini çalıştırmıştı.

ÇBK Mersin, 20 Ekim'de İspanyol başantrenör Roberto Iniguez'den boşalan koltuğa 22 Ekim'de Olcay Orak'ı getirmiş, Orak ile 24 Aralık'ta karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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