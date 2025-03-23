ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı, Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ilk periyodunu 27-13 önde bitiren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğini 74-46 önde tamamladığı karşılaşmadan 85-64 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ÇBK Mersin, kupayı ikinci kez kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Mersin temsilcisi, organizasyonda 2022'nin ardından 2025'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.

ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Emlak Konut, ikinci oldu

Emlak Konut, ilk kez finalde yer aldığı Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci tamamladı.

İstanbul temsilcisi, ÇBK Mersin karşısında sahadan mağlup ayrıldı ve organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde edemedi.

Kupayı en çok kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Kadınlar Türkiye Kupası'nın 14 kez sahibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2022'de ise ikinci oldu.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan diğer ekipler

Fenerbahçe'nin ardından organizasyonda en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, kupada üst üste 6'şar ve 5'er kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.

BOTAŞ (2002, 2003), Yakın Doğu Üniversitesi (2017, 2018) ve ÇBK Mersin (2022, 2025) ise 2'şer defa kupayı müzesine götürdü.

Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Şehir Şampiyon Finalist Sonuç 1992-1993 Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51 1993-1994 Eskişehir GALATASARAY BRİSA Spor 75-62 1994-1995 Zonguldak GALATASARAY Fenerbahçe 74-50 1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor 109-72 1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş 98-57 1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63 1998-1999 Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53 1999-2000 Alanya FENERBAHÇE Galatasaray 63-52 2000-2001 İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53 2001-2002 Edirne BOTAŞ Beşiktaş 89-68 2002-2003 Çanakkale BOTAŞ Erdemirspor 75-69 2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46 2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE Beşiktaş 73-71 2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE Migrosspor 70-68 2006-2007 İzmir FENERBAHÇE Beşiktaş 90-63 2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ 62-51 2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60 2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55 2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53 2011-2012 Antakya GALATASARAY Fenerbahçe 76-72 2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe 74-72 2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70 2014-2015 Mersin FENERBAHÇE Adana ASKİ 81-67 2015-2016 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 69-61 2016-2017 İzmir YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi 77-61 2017-2018 Mardin YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hatay Büyükşehir Belediyespor 86-79 2018-2019 Şanlıurfa FENERBAHÇE BOTAŞ 60-53 2019-2020 Adana FENERBAHÇE İzmit Belediyespor 77-61 2021-2022 Mersin ÇBK MERSİN Fenerbahçe 71-58 2023-2024 Balıkesir FENERBAHÇE ÇBK Mersin 79-76 2024-2025 Edirne ÇİMSA ÇBK MERSİN Emlak Konut 85-64

Kaynak: AA