Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Zoran Mitrovski (Makedonya), Aurimas Borusas (Litvanya)
Olympiakos: Hempe 13, Raca 14, Lambert 11, Christinaki 10, Tobin 9, Pilakouta 2, Spyridopoulou, Syrra, Karlafti 3, Kollatou 5
ÇBK Mersin: Howard 35, Fauthoux 2, Araujo 14, Johannes 8, Samuelson 10, Anderson 10, Derin Yaya, Sinem Ataş 2, İlayda Güner
1. periyot: 15-18
Devre: 36-39
3. periyot: 47-63
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında B Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 81-67 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Olympiakos'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?