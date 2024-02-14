ÇBK Mersin, Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı

ÇBK Mersin, Stephanie Mavunga\'yı kadrosuna kattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı transfer etti. Mersin ekibi, 28 yaşındaki 1,91 metre boyundaki deneyimli basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaştı.

14.02.2024 11:13
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Zimbabve asıllı Polonyalı forvet Stephanie Mavunga'yı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, en son Polonya'nın BC Polkowice takımında forma giyen 28 yaşında ve 1,91 metre boyundaki basketbolcuyu transfer etti.

ÇBK Mersin'in, deneyimli forvetle sezon sonuna kadar anlaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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