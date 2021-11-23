ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da 5'te 5 peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk dört maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın AZS UMCS takımıyla yapacağı maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk dört maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın AZS UMCS takımıyla yapacağı maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, 25 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Polonya'da yapacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde başladı. Başantrenör Olcay Orak yönetiminde oyuncular, karşılaşmada uygulanması planlanan taktikleri çalıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başantrenör Orak, 10 gün içerisinde 3 önemli maça çıkacaklarını belirterek, Polonya'daki maçı kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Oyunculardan Asena Yalçın da kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koyup maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

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