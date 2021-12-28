ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Beşiktaş HDI Sigorta maçına hazır

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında yapacağı Beşiktaş HDI Sigorta maçı hazırlıklarını bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, tesislerinde yaptığı son antrenmanla Beşiktaş HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Aziz Akkaya, maça takım olarak iyi hazırlandıklarını belirterek,"Ligimizin güzide ekiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Seyir zevki veren bir oyun oynamak ve kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Şevval Akalan da iyi mücadele ederek rakiplerini yenmek istediklerini aktardı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Beşiktaş HDI Sigorta yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.