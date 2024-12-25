ÇBK Mersin Zorlu Seti Kazandı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Zorlu Seti Kazandı

ÇBK Mersin Zorlu Seti Kazandı

ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'u 83-82 mağlup etti.

25.12.2024 20:58
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

ÇBK Mersin: Anderson 18, Rupert 16, Howard 23, Pelin Derya Bilgiç 21, Sinem Ataş 2, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

Emlak Konut: Thomas 15, Ndour 18, Parks 10, Macaulay 23, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 18-20 (Emlak Konut lehine)

Devre: 44-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 59-57 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin Zorlu Seti Kazandı - Son Dakika

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