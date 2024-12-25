Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo
ÇBK Mersin: Anderson 18, Rupert 16, Howard 23, Pelin Derya Bilgiç 21, Sinem Ataş 2, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan
Emlak Konut: Thomas 15, Ndour 18, Parks 10, Macaulay 23, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3
1. Periyot: 18-20 (Emlak Konut lehine)
Devre: 44-42 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 59-57 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Zorlu Seti Kazandı - Son Dakika
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