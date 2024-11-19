Cedi Osman: Hedef 2025 Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Cedi Osman: Hedef 2025 Avrupa Şampiyonası

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Cedi Osman, A Milli Takım olarak 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren en üst seviyeleri hedefliyor.

19.11.2024 21:01
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- Cedi Osman: "2025 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak hep en üstleri hedeflemek istiyoruz"

Milli basketbolcu Cedi Osman:

" NBA'den geleli çok olmadı ama ilk iki aydır biraz zorlandığımı söyleyebilirim"

İSTANBUL - Milli basketbolcu Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren A Milli Takım olarak hep en üst seviyeleri hedeflemek istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi milli basketbolcu Cedi Osman, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu belirten Cedi Osman, "Sonuçta burada büyük bir hedef için bir araya geldik ve Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli iki maça çıkacağız. Bu çok kritik iki maçı kazanıp büyük bir avantaj sağlamak istiyoruz" dedi.

"NBA'den geleli çok olmadı ama ilk iki aydır biraz zorlandığımı söyleyebilirim"

Panathinaikos'u seçmesinin kendisi için çok zor olmadığını aktaran milli basketbolcu, "Ergin abinin payı çok büyük. Hem uzun zamandır birbirimizi tanıyor olmamız hem de şu ana kadarki başardıkları, geçen sene Panathinaikos'ta yaşadığı şampiyonluk, bu açıdan benim için kolay bir seçenek oldu. Yoğun bir tempo var. En son Avrupa Ligi'ndeyken bu kadar yoğun bir tempoda değildi ama şu anda daha yoğun bir tempo. NBA sezonuna biraz daha o tempoya yavaş yavaş ayak uydurmaya başladım ama alışık olduğum için herhangi bir problem yok. NBA'den geleli çok olmadı ama ilk iki aydır biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Her ne kadar yazları milli takım maçları oynuyor olsak da Avrupa Ligi seviyesindeki maçlar özellikle çok daha farklı. O yüzden bu adaptasyon süreci biraz farklı geçiyor benim için" ifadelerini kullandı.

"2025 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak hep en üstleri hedeflemek istiyoruz"

29 yaşındaki basketbolcu, genç sporculara örnek olmak istediğinin altını çizerek, "Alttan gelen bir jenerasyon var. Burada benim için en önemlisi onlara iyi birer örnek olmak. Tecrübelerimi aktarmak, abilik yapmak.. A Milli Takım seviyesinde her zaman en üstleri hedeflediğimiz için bunu da herkese aşılamak istiyoruz. Umarım da bu seneden başlayarak, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak, hep en üstleri hedeflemek istiyoruz" diye konuştu.

Kendisinin, Furkan Korkmaz'ın ve Ömer Faruk Yurtseven'in tekrar Avrupa'ya geri dönmüş olmasının milli takım açısından çok büyük bir fayda sağlayacağını sözlerine ekleyen Cedi, "Çünkü yazın hep gelip oynuyorduk ama bir türlü sezon içinde beraber olamıyorduk. O yüzden şimdi böyle bir fırsatımız da var. Elimizden geldiğince burada olup hep beraber daha da birlik olarak yaza daha iyi hazırlanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz o" değerlendirmesinde bulundu.

Cedi Osman: Hedef 2025 Avrupa Şampiyonası
Kaynak: İHA

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