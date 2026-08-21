Celal Hanalp Vanspor'a Geçti - Son Dakika
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Celal Hanalp Vanspor'a Geçti

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Amed Sportif, Celal Hanalp'ı Vanspor'a bonservis bedeli olmadan transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ bek Celal Hanalp'ın Vanspor FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak Hanalp'ın bonservis bedeli alınmadan Vanspor'un kadrosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Celal Hanalp, yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek olmak amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservis bedeli alınmaksızın Vanspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze verdiği emekler ve katkılarından dolayı Celal Hanalp'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Hanalp, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Trendyol 1. Lig'de 20 maçta birer gol ve asist katkısı sağladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celal Hanalp Vanspor'a Geçti - Son Dakika

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