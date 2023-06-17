Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak

Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacağı öğrenildi.

Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle:

Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu

Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu

Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi

ICARDI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi. Bu arada Ural Aküzüm'den de Icardi'nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları sızan haberler arasında.