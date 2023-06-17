Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak

17.06.2023 23:51

Galatasaray eski yöneticilerinden Ural Aküzüm ile Mauro Icardi transferi için Paris'te buluşan Cem Uzan'ın, Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacağı öğrenildi. Teklif kapsamında Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu, Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu ve Mauro Icardi'nin PSG'den alınarak Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi yer alıyor.

Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacağı öğrenildi.

Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle:

  • Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu
  • Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu
  • Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi

ICARDI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi. Bu arada Ural Aküzüm'den de Icardi'nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları sızan haberler arasında.

Cem Uzan'dan Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi! Icardi detayı taraftarı mest edecek
YORUMLAR
500
Atletico Madrid, Mauro Icardi transferi için devreye girdi Atletico Madrid, Mauro Icardi transferi için devreye girdi

Mauro Icardi, Galatasaray, Cem Uzan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti
00:08 Neye uğradığını şaşırdı! Sahaya giren taraftar Ronaldo'yu şekilden şekle soktu
23:38 Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak
23:34 Cem Uzan'dan Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi! Icardi detayı taraftarı mest edecek
23:31 İstanbul'da 207 bin riskli yapının bulunduğu açıklandı
23:26 İstanbul'da 207 bin bina riskli! 3 ilçede tehlike çok büyük
23:21 Aydın Valiliği, LGBTİ Etkinliklerine 3 Gün Yasak Getirdi
23:21 Aydın Valiliği, LGBTİ etkinliklerine 3 gün yasak getirdi
23:02 Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör olarak atadı
22:58 Bursaspor'u şampiyon yapmıştı! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 00:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement