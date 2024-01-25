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Cemal Kütahya'nın adı THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi - Son Dakika
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Cemal Kütahya'nın adı THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın adı, THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi. Türkiye Hentbol Federasyonu, Cemal Kütahya'nın adının yaşatılması için kamp merkezinin adını değiştirdi.

Cemal Kütahya\'nın adı THF Ankara Kamp Merkezi\'ne verildi
25.01.2024 - 19:40,
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın adı, THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre THF Ankara Kamp Merkezi'nin adı, Cemal Kütahya Kamp Merkezi olarak değiştirildi ve Cemal Kütahya'nın adının yaşatılmasına karar verildi.

Öte yandan sponsorluk çalışmalarını sürdüren THF, İşbir Yatak ile Hentbol Milli Takımları'nın "Sağlıklı uyku sponsoru" olarak anlaştıklarını duyurdu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Cemal Kütahya'nın adı THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Kütahya'nın adı THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi - Son Dakika
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