Cengiz\'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor\'u deplasmanda farklı yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler kazandı.
Sarı-lacivertliler'in bu sezon kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder 6, 34, 44 ve 47. dakikalarda attığı gollerle maça damga vurdu. Yıldız futbolcunun performansı büyük beğeni aldı.
Zaman zaman etkili olmaya çalışan ev sahibi İstanbulspor'da 32. dakikada Muammer Sarikaya takımının tek golünü kaydetti.
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ilk yarının son anlarında attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.
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