Cengiz Ünder: Hedefim Taraftara Layık Olmak - Son Dakika
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Cengiz Ünder: Hedefim Taraftara Layık Olmak

24.07.2025 01:09
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Fenerbahçeli Cengiz Ünder, yüksek beklentileri karşılamak için sıkı çalıştığını belirtti.

FENERBAHÇELİ futbolcu Cengiz Ünder, "Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Geçen senelerde de öyleydim ama taraftarın benden beklentisi çok yüksek. Bunu görebiliyorum. Ben de elimden geldiğince bu formaya layık olmaya çalışıyorum. En iyi şekilde bu formayı terletmek istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona en iyi şekilde girmek istediklerine değinen Cengiz Ünder, "İyi çalışıyoruz. Kamp süreci bizim için güzel geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Sezona en iyi şekilde girmek istiyoruz. Öncelikle en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu kamp sürecini iyi geçirip, önümüzdeki Feyenoord maçına iyi hazırlanmak. Şu ana kadar kampta her şey güzel gidiyor. Bu kamp sürecinin böyle ilerlemesinden dolayı kendi adıma da mutluyum. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

'ELİMDEN GELDİĞİNCE BU FORMAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Taraftarın kendisinden beklentisinin olduğunu, üstüne daha fazla koyarak çalışacağını ifade eden milli oyuncu, "Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Geçen senelerde de öyleydim ama taraftarın benden beklentisi çok yüksek. Bunu görebiliyorum. Ben de elimden geldiğince bu formaya layık olmaya çalışıyorum. En iyi şekilde bu formayı terletmek istiyorum. Şu zamana kadar iyi çalıştım. Ama yeterli mi? Tabii ki de yetmez. Kendi adıma söylersem her zaman daha fazla üstüne koyarak çalışmam gerekiyor. Şu an ki performansımdan mutlu muyum? Çalışma olarak mutluyum ama bunun üzerine de çok daha fazla koyacağıma inanıyorum. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Oynadıkça bunu sahada en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım böyle devam eder. Daha da iyi olurum" ifadelerinde bulundu.

'BURAYA BEKLENTİ YÜKSEK BİR OYUNCU OLARAK GELDİM'

"Bonservis bedelin üzerinde mental problem yarattı mı?" sorusu üzerine ise Cengiz Ünder, şöyle cevap verdi:

"İster istemez her oyuncu bunu yaşayabiliyor. Buraya sonuçta beklenti yüksek bir oyuncu olarak geldim. Bunu karşılamaya çalışacağım."

'İRFAN'LA BİRLİKTE DE OYNAMAK İSTİYORUM'

İrfan Can Kahveci ile arasında bir rekabet olduğunu, birbirlerine destek çıktıklarını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "O sezon sürekli İrfan oynamadığı zaman ben oynadım. Ben oynamadığım zaman İrfan oynadı. İrfan o sene çok güzel bir performans sergiledi. Onun adına çok mutluyum. Birbirimizin arasında rekabet var tabii ki. Birbirimizi sürekli bu konuda itiyoruz, destek veriyoruz. Sonuçta uzun yıllardır yakın arkadaşız. Milli takımdan, Başakşehir'den beri uzun süren bir arkadaşlığımız var. O oynadığı zaman mutlu oluyorum. Tabii ki insan en çok kendi oynadığı zaman sahada mutlu oluyor. Ama ben yakın çevremde onlar iyi oynadıkça çok mutlu olan bir insanım. Birlikte de oynamak istiyorum. Umarım hayırlısı olur bizim için" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Cengiz Ünder, Feyenoord, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder: Hedefim Taraftara Layık Olmak - Son Dakika

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