Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Cengiz Ünder\'in kalemi kırıldı
11.03.2026 15:59
Cengiz Ünder\'in kalemi kırıldı
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcu Cengiz Ünder'i yeni sezon planları arasında düşünmediği öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'in sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda farklı alternatiflere yönelmek istediği ifade edildi.

GELECEĞİ SEZON SONUNDA NETLEŞECEK

Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise sezon bitiminde netlik kazanacak.

Yorumlar

    Yorumlar (3)

  • Sadık Mutlu Sadık Mutlu:
    noldu sergen cengizi bana 1. ay verin uçurayım diyodun sen kendin uçacan 2 maç daha kaybedersen 5 4 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Darısı Rıdvan'ın başına 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Cakmakci Ahmet Cakmakci:
    Galatasaray a bedava verirler, galatasaray da kral olur ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
