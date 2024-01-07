Cengiz Ünder, İstanbulspor\'a karşı 4 gol atarak kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, İstanbulspor filelerini 4 kez havalandırırken kariyerinde bir maçta en çok gol attığı müsabakayı oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaştı. Sahadan 5-1 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, 4 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan Cengiz, 6. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, 34 ve 44. dakikalarda yeniden sahneye çıktı. İlk yarıyı hat-trick ile tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 46. dakikada 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 10. lig maçına çıkarken ilk kez Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. Başarılı futbolcu, bugünkü performansıyla gol sayısını 5'e yükseltti.

Fenerbahçe'de 'bir maçta 4 gol atan' son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başararak sarı-lacivertlilerde 12 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan isim oldu.

Cengiz Ünder, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı. - İSTANBUL