Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor

Bengü ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim dikkat çekti

Cengiz Ünder Fransa'da bambaşka bir futbolcuya dönüştü. Başarılı futbolcumuz 13. resmi maçında 5. golünü kaydetti. Cengiz, takımın en golcü isimlerinden biri oldu. Fransa'da manşetleri Cengiz Ünder süsledi.

"CENGİZ TAŞIYOR"

Foot01, Le Parissen, La Provence, L'Equipe gazetelerde Cengiz Ünder'in performansına dikkat çekildi. " Marsilya'yı Cengiz taşıyor" başlıkları atıldı. Taraftar sitelerinde 'Türk Robben' benzetmesi yapıldı.

ROBBEN GOLÜ

Sağ çaprazdan içeriye giren Cengiz, rakibine feyk atıp uzak köşeye plasesini yolladı. Bu golle Marsilya maçı 1-0 kazandı. Cengiz, son zamanlarda Milli Takım'da da performansıyla takımı yukarıya çeken isimlerden.