Cenk Ergün\'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16.02.2026 19:20
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınına konuştu. Ergün, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansını övdü ve onu, Arda Güler'den bile daha iyi bir futbolcu olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

''EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİ''

Galatasaray'ın 2013 yılında Juventus ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşan Cenk Ergün, "2013'te Conte'nin Juventus'unu eledik. Torino'da 2-2 ve İstanbul'da 1-0. Kar nedeniyle iki gün süren maçta Sneijder gol attı. Bu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük zaferlerinden biriydi." dedi.

''KENAN, ARDA'DAN BİLE DAHA İYİ''

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Cenk Ergün, "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi.'' dedi.

FUTBOLSEVERLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Cenk Ergün'ün bu açıklamaları futbolseverler arasında tartışma yarattı. Bazı kesim, Cenk Ergün'ün sözlerine katıldığını belirtirken, bazı kesim ise Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın harika futbolcular olduğunu, kıyaslama yapılamayacağını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    GS li diye kenani övüyor.Arda kenandan üç gomlek daha iyi 7 5 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    Kenan yıldız arda güler kıyas yapılmaz bile Kenan 100 gömlek daha iyidir . 8 2 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    Sen futboldan anlamiyorsun.Kenan reale gelse yedek kalır 2 0
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    gs li olunca yorum normal, bunlar akmanlardan biri için Arda dan iyi demişti karektersiz biri. 2 5 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    Ayen katılıyorum.Simdi arda nerde o ovdukleri nerede 1 0
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Maalesef hakli 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
